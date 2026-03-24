Мать увидела свет в глазу ребенка и обомлела: интуиция оказалась точнее диагноза врачей

Жительница Честерфилда Дженнифер Солт заподозрила неладное, когда заметила странное бежевое свечение в глазу своей новорожденной дочери Мэгги. Несмотря на первоначальные заверения медиков, что все в порядке, тревога матери оказалась сильнее профессиональных диагнозов. Благодаря ее настойчивости выяснилось, что у девочки редкая форма рака. Историей семьи поделилось издание Mirror.
Сначала Дженнифер обратила внимание на отек и мутность левого глаза ребенка, но врачи не видели повода для паники. Женщина продолжила наблюдение, и вскоре ее опасения подтвердились: УЗИ выявило облачную структуру глаза, которая оказалась злокачественной опухолью. Когда четырехлетней Мэгги поставили диагноз «двусторонняя ретинобластома», для семьи это стало полным шоком.
Мать девочки призналась, что перешла в «режим автопилота», решив бороться до конца. Она рассказала, что симптомы усугублялись: ребенку стало трудно концентрироваться, а изучение информации в интернете вызывало панический страх потери зрения. Дженнифер пришлось обращаться к местному депутату, чтобы ускорить получение срочного направления к узким специалистам.
Из-за лечения химиотерапией левый глаз Мэгги сильно уменьшился, и врачам пришлось его удалить. Последующие попытки установить имплантат и провести трансплантацию жировой ткани не увенчались успехом из-за роста кист. Позже у девочки обнаружили образование на шишковидной железе, которое, к счастью, оказалось доброкачественной кистой.
Мать отметила, что самым тяжелым периодом было наблюдать за страданиями дочери и реакцией окружающих, которая заставляла ребенка стесняться своей внешности. После установки более реалистичного протеза уверенность Мэгги вернулась, что помогло ей адаптироваться к школе. Сейчас семья надеется, что их история поможет другим родителям вовремя распознать опасные симптомы и не бояться настаивать на своем.
