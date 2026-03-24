NYT: Кронпринц Саудовской Аравии убеждает Трампа продолжать войну с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман активно призывает президента США Дональда Трампа не сворачивать военные действия против Ирана, утверждая, что текущая кампания предоставляет «историческую возможность» для кардинального переформатирования Ближнего Востока. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, на прошлой неделе наследный принц настоятельно рекомендовал Трампу добиваться смены правительства в Иране, называя его «долгосрочной угрозой для Персидского залива», которую можно устранить только путем ликвидации нынешнего руководства страны.
Сам Трамп высказывал опасения по поводу возможного роста цен на нефть и связанных с этим экономических последствий. Мухаммед бин Салман, однако, настаивал на том, что эти последствия будут временными, подчеркивая стратегическую важность решительных действий против Ирана, говорится в материале.
Саудовская Аравия и ОАЭ могут принять участие в боевых действиях против Ирана на стороне Соединенных Штатов. Это обусловлено тем, что Тегеран атаковал объекты на их территории.