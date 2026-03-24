Гашиш под видом картошки пытались провезти в Россию из Афганистана

Узбекским таможенникам и пограничникам удалось пресечь транзит 72 килограммов гашиша из Афганистана в Россию. Наркотики были замаскированы под картофельные клубни. Об этом сообщил пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Термез-автомобильный». Сотрудники пограничных войск СГБ вместе с таможенниками осмотрели грузовик MAN, следовавший из Афганистана. В кузове машины находилась партия картофеля, однако при углубленной проверке выяснилось, что часть клубней являются муляжами с замаскированным гашишем.

— Внутри них был спрятан гашиш: всего обнаружено 222 брикета, замаскированных под клубни картофеля. Общий вес изъятого наркотического вещества составил 72 килограмма 300 граммов, — приводит цитату из материала РИА Новости.

Ранее москвич попытался обмануть таможенников и заказал себе 10 вейпов с наркотиками под видом пазла. Мужчину задержали при получении посылки. В отношении него завели уголовное дело и предъявили злоумышленнику обвинение. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 20 лет колонии. Дело рассмотрит Щербинский районный суд.

