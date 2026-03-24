США хотят обсудить с Россией ядерное оружие: подробности

США планируют обсудить с Россией новые виды ядерного оружия. Об этом сообщил заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Томас Динанно.
«Нам нужно провести прямой разговор с россиянами (на эти темы — прим. ред.). И я уверен, что мы его проведем», — резюмировал заместитель госсекретаря США.
На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США замминистра заявил, что «экзотические» ядерные системы, такие как «Буревестник» и «Посейдон», вызывают обеспокоенность, поскольку новый ДСНВ их не охватывает.
При этом в Кремле не раз отмечали, что у США и какой-либо еще страны не должны вызывать опасение новые виды вооружения России. Москва никогда никому не угрожала. Все, что происходит на территории РФ, — это исключительно для оборонных целей и для собственной безопасности. Также в России не раз хотели обсудить продление ДСНВ, но так и не получили ответа от Вашингтона.