Бережливое производство внедряется в сфере образования

— Примерно треть населения страны так или иначе связана с системой образования, поэтому все, что у нас происходит, воспринимается очень ревностно, — отметил директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Александр Молотков. — У нас нет клиентского потока, есть постоянный контингент на длительный период. Говоря о стандартизации штатных расписаний, мы не затрагиваем учителей. Только административно-управляющий персонал и иных работников, не связанных с детьми.