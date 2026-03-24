Бережливое производство внедряется в сфере образования

В ЮФО в национальном проекте по улучшению производительности труда с прошлого года участвуют 176 учебных организаций. Ростовская область и Калмыкия выбраны пилотными регионами — в них, соответственно, задействованы 166 и пять заведений. В прочих регионах по одному. Применяются лучшие практики. Например, пересмотр штатного расписания, дебюрократизация процессов и оптимизация пространства.
— Примерно треть населения страны так или иначе связана с системой образования, поэтому все, что у нас происходит, воспринимается очень ревностно, — отметил директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Александр Молотков. — У нас нет клиентского потока, есть постоянный контингент на длительный период. Говоря о стандартизации штатных расписаний, мы не затрагиваем учителей. Только административно-управляющий персонал и иных работников, не связанных с детьми.
В двух упомянутых категориях, на которые распространяется оптимизация, можно добиться десяти и 20 процентов сокращения фонда оплаты труда соответственно.
— Мы в 2025 году провели анализ производительности труда по всем субъектам федерации, посмотрели, что необходимо делать. Разработаны 45 лучших практик. Все денежные средства должны оставаться в системе образования. Приоритет — повышение заработной платы учителей, — сказал руководитель отраслевого центра в сфере производительности труда Алексей Комаров.
Городские и сельские школы рассматривают отдельно, все-таки условия в них сильно различаются. В целом по ЮФО показатели превышают общероссийские значения.
Если же мы возьмем все отрасли экономики, вовлеченные в повышение производительности труда, то в процесс включились уже более восьми тысяч предприятий. Например, их суммарная выручка в Краснодарском крае составила 1,1 триллиона рублей, в Ростовской области — 712 миллиардов, в Волгоградской — 205, в Крыму — 106. Дальше уже результаты скромнее.
Среднее время производственных процессов на Кубани удалось сократить на 28 процентов. При этом выработка выросла на 36.
— Реализация проекта по оптимизации процесса выгрузки зерна при поставке железнодорожным транспортом позволила увеличить объем среднемесячной обработки вагонов. Было снижено время выгрузки за счет перераспределения операции в цикле, повышена производительность. Реализация утвержденных мероприятий позволила получить экономический эффект, — подтвердил генеральный директор Новороссийского зернового терминала Владислав Жуков.
В Волгоградской области число участников нацпроекта приближается к сотне. Тут и индустриальный, и аграрный секторы. Так, сельское хозяйство представлено 20 предприятиями. На «Заре» удалось уменьшить расход используемых веществ, почти вдвое ускорить подготовку рабочей смеси и освободить дополнительное пространство на складах. Производительность труда в пересчете на одного сотрудника выросла на четыре процента.
Как сообщает пресс-служба администрации Астраханской области, в регионе шесть предприятий занимаются повышением производительности. Результаты таковы: временные затраты уменьшились более чем на четверть, выработка выросла на 42 процента, незавершенное производство снизилось на 36.