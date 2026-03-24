В Дагестане в этом году обновят три городских стадиона

Три стадиона обновят в этом году в Дагестанских Огнях, Южно-Сухокумске и Избербаше Дагестана, сообщили в администрации главы республики. Проведение таких работ соответствует целям государственной программы «Спорт России».
В Южно-Сухокумске обустроят футбольное поле и игровые площадки, установят современное освещение и проведут озеленение. В Избербаше, помимо благоустройства территории, запланирован капитальный ремонт трибун. В Дагестанских Огнях возведут административное здание и новую трибуну на 500 мест, а также подготовят поле и игровую зону.
Реконструкция этих стадионов — часть масштабного плана по развитию спортивной инфраструктуры республики. Всего в 2026 году в инвестиционную программу вошли 14 объектов на сумму 1,4 млрд рублей. В их числе также строительство футбольной школы-интерната в Красноармейске, футбольного центра в Зеленоморске и семи дополнительных полей в разных районах региона.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.