Роспотребнадзор оценил риски завоза оспы обезьян в Россию

МОСКВА, 24 марта — РИА Новости. Риски завоза оспы обезьян в РФ сохраняются в туристический сезон, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник региональное ведомство сообщило, что один случай заболевания оспой обезьян выявлен у жителя Санкт-Петербурга, его госпитализировали в инфекционный стационар. Специалисты провели эпидемиологическое расследование, организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

«Межрегиональное управление напоминает о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон», — сказано в сообщении.

Там добавили, что на пунктах пропуска через государственную границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов.