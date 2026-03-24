Роспотребнадзор оценил риски завоза оспы обезьян в Россию

Во вторник региональное ведомство сообщило, что один случай заболевания оспой обезьян выявлен у жителя Санкт-Петербурга, его госпитализировали в инфекционный стационар. Специалисты провели эпидемиологическое расследование, организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.