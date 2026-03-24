Роспотребнадзор оценил риски завоза оспы обезьян в Россию

МОСКВА, 24 марта — РИА Новости. Риски завоза оспы обезьян в РФ сохраняются в туристический сезон, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Во вторник региональное ведомство сообщило, что один случай заболевания оспой обезьян выявлен у жителя Санкт-Петербурга, его госпитализировали в инфекционный стационар. Специалисты провели эпидемиологическое расследование, организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
«Межрегиональное управление напоминает о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон», — сказано в сообщении.
Там добавили, что на пунктах пропуска через государственную границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов.