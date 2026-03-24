В Кемеровскую детскую школу искусств № 15 поступили новые инструменты

Новые музыкальные инструменты поступили в детскую школу искусств № 15 города Кемерово при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации города.
Так, школа получила девять новых пианино марки «Соната». Они выполнены из пород сибирских деревьев — ели и сосны. С инструментов уже сняли защитные короба и стропы, а специалисты завода-производителя приступили к первой настройке.
«Впервые получаем такую большую партию — девять новых и красивых пианино. Теперь 200 наших учеников и многие последующие поколения детей будут получать музыкальное образование на столь качественных инструментах», — рассказала директор учреждения Наталья Мамзер.
Помимо пианино, в школу приобрели интерактивную доску для теоретических дисциплин и две системы климат-контроля для роялей. В апреле ожидается поступление студийного микрофона, новых учебников, методической и нотной литературы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.