Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган: Израилю нельзя позволить сорвать урегулирование конфликта вокруг Ирана

Президент Турции призвал не допустить сорвать урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Израилю нельзя позволить сорвать дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров, на котором обсуждалась ситуация в Персидском заливе.

По его словам, деятельность израильской сети массовых убийств должна быть прекращена во имя регионального мира и гуманности. При этом каждая страна должна занять активную позицию по этому вопросу.

«Должно начаться активное взаимодействие и переговорный процесс. Недопустимо, чтобы бескомпромиссная, максималистская и радикальная позиция Израиля подрывала дипломатические усилия», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также считает, что начал войну против Ирана именно Израиль, в то время как платит за нее весь остальной мир.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не намерена становиться участницей конфликта в зоне Персидского залива. По словам президента Турции, страна принимает суверенные решения в соответствии с собственными приоритетами.