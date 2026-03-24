Эрдоган: Израилю нельзя позволить сорвать урегулирование конфликта вокруг Ирана

Израилю нельзя позволить сорвать дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров, на котором обсуждалась ситуация в Персидском заливе.
По его словам, деятельность израильской сети массовых убийств должна быть прекращена во имя регионального мира и гуманности. При этом каждая страна должна занять активную позицию по этому вопросу.
«Должно начаться активное взаимодействие и переговорный процесс. Недопустимо, чтобы бескомпромиссная, максималистская и радикальная позиция Израиля подрывала дипломатические усилия», — сказал турецкий лидер.
Эрдоган также считает, что начал войну против Ирана именно Израиль, в то время как платит за нее весь остальной мир.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не намерена становиться участницей конфликта в зоне Персидского залива. По словам президента Турции, страна принимает суверенные решения в соответствии с собственными приоритетами.