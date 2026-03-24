Кого коснется повышение социальных пенсий с 1 апреля 2026 года

Российских пенсионеров ждет новое повышение выплат: с 1 апреля 2026 года вырастут социальные пенсии. Как будет проходить повышение, кому оно положено, каков размер индексации и что говорят об этой мере эксперты — в материале «Газеты.Ru».
Как вырастут пенсии с 1 апреля.
Апрельское повышение пенсий часто называют «второй индексацией», однако это не совсем верно. С начала 2026 года пенсии подрастут уже в третий раз, правда, каждое повышение затрагивает определенные категории пенсионеров и получателей социальных выплат.
Как рассказали «Газете.Ru» в управлении по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью отделения Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области, в январе ~страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%~. Повышение коснулось получателей страховых пенсий по старости, инвалидности и по потере кормильца.
В феврале отделение провело ~индексацию на 5,6% ряда социальных выплат~, в том числе пенсионерам. Их получили граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России, Герои Труда и некоторые другие категории.
Третья индексация коснется получателей социальных пенсий. Основанием для повышения служит постановление правительства от 26 февраля 2026 года № 197.
Ежегодное повышение пенсий — регулярная мера, предусмотренная федеральным бюджетом, отметил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Александр Толмачев.
Средние суммы социальных пенсий после индексации назвали в пресс-службе СФР.
С 1 апреля 2026 года:
* социальная пенсия вырастет в среднем более чем на 1 тыс. рублей;
Финальный размер прибавки у каждой категории получателей будет зависеть от индивидуального размера пенсии.
Кого затронет индексация пенсий.
Социальная пенсия положена гражданам, которые в силу разных обстоятельств не смогли сформировать нужное количество пенсионных прав, отметили в отделении СФР по столичному региону.
К этой категории также относятся:
* взрослые и дети с инвалидностью;
Также с 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению у следующих категорий:
* участников Великой Отечественной войны,
Кроме того, на 6,8% вырастет с 1 апреля надбавка к выплате по уходу за детьми с инвалидностью, инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет, которая установлена к социальной или государственной пенсии.
«Повышение коснется и дополнительного ежемесячного материального обеспечения, которое получают граждане Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги», — сообщили в отделении СФР.
За индексацией пенсий никуда обращаться не нужно. Выплаты будут проиндексированы автоматически. Пенсионеры получат выплаты в привычные для себя сроки.
В чем отличие социальной пенсии от страховой.
Страховая и социальная пенсии — это два разных вида государственной поддержки, которые имеют принципиальные отличия, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», юрист, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.
Как пояснил эксперт, страховая пенсия финансируется за счет страховых взносов работодателей в систему обязательного пенсионного страхования. Ее размер напрямую зависит от официального стажа, заработной платы и накопленных пенсионных баллов. Для получения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Возраст назначения — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Социальная пенсия выплачивается из федерального бюджета и не привязана к трудовым взносам. Это минимальная государственная поддержка для тех, кто не имеет права на страховую пенсию либо относится к особо защищаемым категориям граждан.
В последние годы темпы индексации социальных пенсий существенно варьировались, отметил собеседник «Газеты.Ru».
Юрист также напомнил, что всем неработающим пенсионерам, чья общая сумма доходов от пенсии и социальных выплат ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, положена социальная доплата. Она бывает федеральной или региональной в зависимости от соотношения регионального и общероссийского прожиточного минимума.