В домовые чаты в МАХ вступили более 100 тысяч жителей Приморского края

Напомним, что присоединиться к общедомовому чату можно тремя способами: в мобильном приложении «Госуслуги» зайти в раздел «ДОМ» и нажать кнопку «Домовой чат» или на портале «Госуслуги» перейти в личный кабинет и далее в раздел «ДОМ». А если нет возможности воспользоваться приложением или порталом, можно получить ссылку на чат в своей управляющей организации, товариществе собственников или кооперативе.