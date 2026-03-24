В домовые чаты в МАХ вступили более 100 тысяч жителей Приморского края

Более 100 тыс. жителей Приморского края вступили в домовые чаты в национальном мессенджере МАХ, сообщили в агентстве проектного управления региона. Развитие новых цифровых сервисов и платформ соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Всего создано 9146 чатов в многоквартирных домах. Помимо информации об отключениях, напоминаний о необходимости передачи показаний счетчиков важной функцией мессенджера стало быстрое взаимодействие жильцов и управляющих компаний.
Напомним, что присоединиться к общедомовому чату можно тремя способами: в мобильном приложении «Госуслуги» зайти в раздел «ДОМ» и нажать кнопку «Домовой чат» или на портале «Госуслуги» перейти в личный кабинет и далее в раздел «ДОМ». А если нет возможности воспользоваться приложением или порталом, можно получить ссылку на чат в своей управляющей организации, товариществе собственников или кооперативе.
