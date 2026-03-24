Сотрудника могут оштрафовать за неопрятный вид: что стоит знать

Наложить взыскание за внешний вид сотрудника работодатель вправе, только если в компании есть четкое правило, закрепленное в документах. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Илья Русяев.
По словам эксперта, субъективное мнение начальника не является основанием для штрафа. Специалист пояснил, что по Трудовому кодексу РФ наказание возможно лишь при неисполнении конкретной обязанности, с которой работника ознакомили под подпись.
Юрист обратил внимание, что вводить дресс-код компания может через локальные акты, однако штрафовать за его нарушение запрещено законом. Допустимые меры — это замечание, выговор или увольнение.
Русяев добавил, что многое зависит от сферы деятельности. В общепите, торговле или медицине требования к внешнему виду строже, поскольку они продиктованы санитарными нормами. За отказ от использования средств индивидуальной защиты на вредных работах грозит отстранение.
Также сотрудника не могут уволить за использование нецензурной брани на рабочем месте. В этом случае есть только одно исключение — если он педагог по профессии. Об этом рассказала кадровик Ирина Котлярова, слова которой приводят «Известия».