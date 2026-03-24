Белорус за прогулку собрал на себе более 140 клещей

Многие белорусы активно жалуются в социальных сетях на нашествие клещей: они подхватывают их в парках и во дворах. Не щадят насекомые и домашних животных — одна семья после прогулки в Полесье потратила два часа на вычесывание своего пса, сняв почти 80 клещей. С началом весны в Белоруссии зафиксировано уже пять случаев укусов. Врачи рекомендуют гулять на природе в закрытой светлой одежде, носить головной убор и использовать репелленты, а после прогулки тщательно осматривать тело, одежду и вещи, говорится в публикации.