Белорус за прогулку собрал на себе более 140 клещей

Белорус собрал на себе более 140 клещей во время прогулки. Причем, как утверждается, насекомым понадобилось всего несколько минут, чтобы «облепить» мужчину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Белорус собрал на себе более 140 клещей во время прогулки. Причем, как утверждается, насекомым понадобилось всего несколько минут, чтобы «облепить» мужчину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как пишет канал, рыбак по имени Дмитрий гулял вдоль Августовского канала под Гродно и вскоре заметил на себе первого клеща, затем второго и так далее. В итоге он снял с себя около 140 насекомых, а потом просто перестал считать — их оказалось слишком много. По словам Дмитрия, он никогда не сталкивался с таким количеством клещей.

Многие белорусы активно жалуются в социальных сетях на нашествие клещей: они подхватывают их в парках и во дворах. Не щадят насекомые и домашних животных — одна семья после прогулки в Полесье потратила два часа на вычесывание своего пса, сняв почти 80 клещей. С началом весны в Белоруссии зафиксировано уже пять случаев укусов. Врачи рекомендуют гулять на природе в закрытой светлой одежде, носить головной убор и использовать репелленты, а после прогулки тщательно осматривать тело, одежду и вещи, говорится в публикации.

Ранее биолог и директор организации «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова подчеркнула, что единственная надежная защита от клещевого энцефалита — вакцинация.