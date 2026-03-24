В Беловском городском округе Кузбасса обновят 4 общественных объекта

Четыре общественных объекта обновят в Беловском городском округе Кузбасса в 2026 году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципалитета.
Объекты выбрали сами жители в ходе всероссийского голосования в 2025 году. С наступлением теплой устойчивой погоды в поселке Грамотеино продолжится капитальный ремонт сквера «Школьный». Там обустроят тренажерную площадку с пятью элементами и спортивную — с ограждением и оборудованием для футбола, баскетбола и волейбола.
В центральной части города Белово планируется обновить пешеходную дорожку на улице Тельмана и спортивные элементы в парке «Победа» в 3-м микрорайоне. В микрорайоне Бабанаково отремонтируют участок тротуара на улице Доватора.
«С 2018 года город Белово участвует в федеральной программе “Формирование комфортной городской среды”. За это время общественные пространства в центральной части города и в поселках изменились кардинально. Были отремонтированы парки “Центральный”, “Юбилейный”, “Приморский”, скверы стадионов “Шахтер”, “Юность”, “Грамотеинский”, у Дворца культуры “Угольщиков”, тротуары и аллеи», — рассказал глава города Белово Сергей Алексеев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.