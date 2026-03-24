Ушел из жизни игравший Д’Артаньяна актер Виталий Псарев

In Петербурге на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Виталий Псарев.

В Петербурге на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Виталий Псарев. О его смерти сообщила знакомая Наталья, пишет aif.ru.

Артист ушел из жизни в понедельник после тяжелой болезни. В последние годы у него были серьезные проблемы с почками. Точную причину смерти близкие не раскрывают.

Виталий Псарев родился в Хабаровске 10 сентября 1951 года. Окончил дирижёрско-хоровое отделение Ленинградской консерватории. В 2002-м ему присвоили звание заслуженного артиста России.

На сцене и в кино он исполнял романсы, народные песни и эстрадные хиты. Работал с Марком Фрадкиным, Максимом Дунаевским, Александрой Пахмутовой. Зрителям запомнился по роли Д’Артаньяна в фильме-спектакле «Легенда о мушкетерах».

