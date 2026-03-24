Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство лакокраски горело под Дзержинском

Под Дзержинском пожар случился в цеху по производству лакокраски.

Источник: Комсомольская правда

Производство лакокраски горело под Дзержинском. Подробности сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Во вторник, 24 марта, примерно в 16.05 спасатели работали по сообщению о пожаре на производстве, расположенном неподалеку от Дзержинска. К моменту приезда сотрудников МЧС наблюдалось открытое горение внутри цеха по производству органно-растворимых лакокрасочных материалов.

На месте пожара работали восемь единиц техники МЧС. Возгорание удалось ликвидировать к 17.05. Никто не пострадал. В ведомстве рассказали, что внутри цеха находилось сырье для производства лакокрасочных материалов, технологическое оборудование, готовая продукция.

«Площадь пожара составила 600 квадратных метров», — отметили в МЧС.

