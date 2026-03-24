В Петербурге пройдет театральный фестиваль «Встречи в России»

Фестиваль «Встречи в России» пройдет в «Балтийском доме» в Санкт-Петербурге с 8 по 12 апреля. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре города.
На сцене будет представлено 11 спектаклей. Выступят театральные коллективы из 7 стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Сербии, Узбекистана. Участники покажут свои лучшие постановки по произведениям русской и зарубежной классики, современной и советской драматургии.
Россию представит Донецкий Новый театр, который открылся в декабре 2024 года. Гости увидят спектакль «1984» по культовому роману Джорджа Оруэлла, создали который режиссеры Татьяна Шаталова и Ксения Лобунцова.
