Вместо дорог в Молдове миллион квадратных метров ям: По такому ухабистому пути мы «движемся» в ЕС

Более 1 миллиона квадратных метров дорог в Молдове повреждены после зимнего периода. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Боля. По его словам, речь в основном идёт о дорогах, которые никогда не проходили капитальный ремонт или уже вышли из гарантийного срока.
Среди наиболее проблемных участков — трассы Бельцы-Рышканы и Кишинёв-Хынчешты, последняя находится в особенно плохом состоянии.
Зима снова оказалась сильнее системы — как и каждый год.
Ранее, министр инфраструктуры заявил, что дороги после зимы в Молдове плохие, потому что они унаследованы от СССР.
