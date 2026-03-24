Сенатор Шейкин: Мошенники обманывают путешествующих за рубеж россиян

Мошенники начали обманывать россиян, путешествующих за границу, выдавая себя за сотрудников государственных органов и утверждая, что у них якобы были контакты с запрещенными организациями. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин.
Он пояснил, что после возвращения из поездки человеку начинают поступать звонки или сообщения с различных номеров, в которых говорится о том, что во время его поездки он якобы контактировал с организацией, признанной в России нежелательной или запрещенной. От имени представителя госорганов жертве сообщают о возможных проверках, ограничениях на счета и других последствиях.
По словам сенатора, после такого предупреждения жертве предлагают способ «урегулировать ситуацию», который чаще всего включает перевод средств на «безопасный счет» или предоставление финансовых данных.
Также сенатор подчеркнул, что никакие государственные органы не решают подобные вопросы через мессенджеры или случайные звонки и не просят переводить деньги на сторонние счета. Он отметил, что любые юридически значимые действия осуществляются исключительно в установленном официальном порядке.
— Если вы столкнулись с подобными звонками или сообщениями, главное — не вступать в диалог и не выполнять никаких требований. Следует прекратить общение и заблокировать номера, — приводит его слова РИА Новости.
23 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил считать обман со стороны телефонных мошенников отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Депутат аргументировал свою инициативу тем, что ссылки на влияние злоумышленников все чаще используют как попытку смягчить ответственность.