Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

HBO показал первый кадр сериала по «Гарри Поттеру»

HBO впервые показал кадр из будущего сериала по «Гарри Поттеру». На нём юный волшебник стоит спиной к камере в спортивной форме Гриффиндора и, судя по всему, собирается принять участие в магической игре квиддич.

Источник: Life.ru

На заднем плане виднеется толпа учеников Хогвартса, а также флаги факультетов. Помимо эмблемы красно-золотого льва Гриффиндора на кадре запечатлён гобелен с жёлто-чёрным барсуком Пуффендуя.

Ранее Life.ru писал, что актёр Паапа Эссьеду, утверждённый на роль профессора Северуса Снейпа в предстоящем сериале по вселенной Гарри Поттера, столкнулся с угрозами в соцсетях. Некоторые пользователи даже угрожали ему расправой, если он не покинет роль Снейпа.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.