Депутат Панеш: многодетным сохранят пособие при превышении прожиточного минимума

С 2026 года для многодетных семей, получающих единое пособие, начал действовать важный послабляющий критерий. Теперь, если при повторном обращении за выплатой среднедушевой доход семьи превысит региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, право на материальную поддержку автоматически сохраняется. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.
Парламентарий привел наглядный пример для понимания нового механизма. Если в конкретном регионе прожиточный минимум установлен на уровне 20 тысяч рублей, то семья, где доход на каждого члена составит до 22 тысяч рублей, продолжит получать пособие.
Депутат уточнил, что данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Это означает, что если многодетной семье в начале года отказали в повторном назначении исключительно из-за незначительного превышения доходов, такие решения должны быть пересмотрены.
Каплан Панеш добавил, что воспользоваться этой льготной возможностью можно только один раз за весь срок действия права на получение пособия.
Помимо изменений в правилах начисления пособий, в России был принят закон, защищающий имущество многодетных. Как пишет 360.ru, президент Владимир Путин подписал документ, запрещающий изымать у таких семей за долги определенные виды имущества.
Из документа следует, что теперь у должников, воспитывающих троих и более детей, нельзя изъять по решению суда земельные участки, которые были получены бесплатно в качестве меры социальной поддержки.