Депутат Панеш: многодетным сохранят пособие при превышении прожиточного минимума

С 2026 года для многодетных семей, получающих единое пособие, начал действовать важный послабляющий критерий. Теперь, если при повторном обращении за выплатой среднедушевой доход семьи превысит региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, право на материальную поддержку автоматически сохраняется. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.