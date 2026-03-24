«Единая Россия» защитила права работающих матерей с детьми до трех лет

Работодателей обяжут брать на работу матерей с детьми до трех лет без испытательного срока. Соответствующий закон приняла Государственная дума, депутаты утвердили документ сразу во втором и третьем чтениях. Новая мера поддержки для мам с маленькими детьми начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
Инициатором разработки законопроекта, помогающего работающим матерям, является партия «Единая Россия». По мнению единороссов, новый закон дополнительно защитит трудовые права мам, возвращающихся в профессию после декретного отпуска.
«Сегодня уже трудовое законодательство содержит ряд социальных гарантий, мер по защите материнства, детства, в соответствии с которыми, например, женщину нельзя уволить по инициативе работодателя, если у неё есть ребёнок в возрасте до трех лет», — комментирует депутат Госдумы, представитель «Единой России» Светлана Бессараб.
Сейчас закон гарантирует россиянкам право на сохранение рабочего места во время всего отпуска по уходу за детьми. Если мама получает пособие до полутора лет, то рабочее место за ней закрепляется до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.
«И ряд других социальных, трудовых гарантий, которые определяются возрастом малыша. Поэтому в логике трудового законодательства сегодня — продлить запрет на испытательный срок при приёме на работу женщины, имеющей детей в возрасте до трёх, а не до полутора лет», — отметила Светлана Бессараб.
На сегодняшний день около миллиона россиянок находятся в декретном отпуске по уходу за малышом. По статистике мамы устраиваются на работу, когда ребенку исполняется чуть больше двух лет. И только 76% молодых матерей возвращаются на свое прежнее место. Почти 25% женщин с маленькими детьми стремятся после декрета найти нового работодателя.
Ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова подчеркнула, что задача по защите семей с детьми была поставлена президентом Владимиром Путиным. Поручение главы государства является приоритетным для фракции «Единой России». Разработка новых мер поддержки родителей с детьми станет одним из ключевых направлений новой народной программы, с которой партия пойдет на выборы депутатов Государственной думы осенью 2026 года.