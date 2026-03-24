Рядом с парком Гагарина построят спортивный комплекс

Участок в районе Тихорецкого проезда занимает территорию 1,3 га.

Источник: Клопс.ru

Рядом с парком Юрия Гагарина построят Физкультурно-оздоровительный комплекс, участок в районе Тихорецкого проезда занимает территорию 1,3 га. Об этом рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова на брифинге во вторник, 24 марта.

«Мы видим, что в будущем здесь должны появляться спортивные объекты: очередной ФОК. В генплане здесь нет участков ни под коммерцию, ни под рестораны и кафе. Есть под социальный спортивный объект», — заявила Дятлова.

Сити-менеджер добавила, что в целом парк в бывшем Балтрайоне будет тихой зелёной зоной.

«Вы же видите на примере Макс-Ашманн-парка, что мы делаем прогулочные зоны, зоны спортивной направленности с бесплатными игровыми элементами», — заключила глава администрации.

Обновлённый парк имени Гагарина в Калининграде будет выполнять образовательную и культурную функцию.