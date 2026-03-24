В этом году в колледжах Приморья увеличат число бюджетных мест

Число бюджетных мест в колледжах Приморского края в ходе реализации нацпроекта «Кадры» увеличат в этом году до 8332, что на 180 мест больше прошлогодних показателей. Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
Тринадцать новых специальностей появятся в колледжах региона. Учебные заведения начнут готовить разработчиков компьютерных игр и виртуальной реальности, специалистов по интеграции решений с искусственным интеллектом, а также экспертов в области мехатроники и робототехники.
Расширился список и для реального сектора экономики. Появятся направления по горному делу, лесозаготовкам, промышленному рыболовству и ремонту оборудования.
Отметим, система СПО в Приморском крае включает 69 образовательных организаций, где обучаются более 51 тыс. человек. Программы среднего профессионального образования осваивают на 5 тыс. человек больше, чем программы высшего образования.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.