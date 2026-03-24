Лариса Долина дает концерты со скидкой: сколько стоит выступление певицы после скандала с квартирой

После громкого скандала с квартирой в Хамовниках и вынужденного перерыва народная артистка Лариса Долина вернулась к выступлениям, но ее гонорары существенно снизились. Как выяснил Super, сейчас певица готова торговаться, а спрос на ее частные концерты уже не тот, что раньше.
До истории с мошенниками выступление звезды стоило заказчикам 3,5 миллиона рублей. Инсайдер издания сообщил, что сегодня эта сумма уменьшилась до 3 миллионов, а при активном торге можно сбить цену еще на 700 тысяч. Однако экономия на гонораре компенсируется строгим райдером: Долина требует исключительно пятизвездочные отели, автомобили не старше пяти лет и двух охранников. Кроме того, за пять часов до выхода на сцену артистке необходима консультация фониатра.
График частных мероприятий на апрель у певицы плотный — запланировано 12 выходов. По данным Super, с большими сольными концертами ситуация сложнее: Лариса Александровна выступает редко, преимущественно в небольших залах. Вопреки слухам о том, что команда раздает пригласительные, чтобы собрать публику, зрители на концерте 22 марта в Подмосковье заявили корреспонденту, что покупали билеты сами.
Напомним, что в августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, лишившись квартиры в Хамовниках. После долгих судебных тяжб в декабре 2025 года Верховный суд признал право собственности на жилплощадь за Полиной Лурье, и было принято решение о выселении певицы.