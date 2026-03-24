Лариса Долина дает концерты со скидкой: сколько стоит выступление певицы после скандала с квартирой

До истории с мошенниками выступление звезды стоило заказчикам 3,5 миллиона рублей. Инсайдер издания сообщил, что сегодня эта сумма уменьшилась до 3 миллионов, а при активном торге можно сбить цену еще на 700 тысяч. Однако экономия на гонораре компенсируется строгим райдером: Долина требует исключительно пятизвездочные отели, автомобили не старше пяти лет и двух охранников. Кроме того, за пять часов до выхода на сцену артистке необходима консультация фониатра.