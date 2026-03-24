В Екатеринбурге из-за подозрительного рюкзака остановили трамвайное движение

В центре Екатеринбурга остановили движение трамваев.

Источник: Комсомольская правда

24 марта вечером в Екатеринбурге на проспекте Ленина остановили травмайное движение. Скопилась вереница машин. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал очевидец Егор.

Как говорит екатеринбуржец, трамваи стоят на протяжении 15 минут.

— На место приехали сотрудники патрульно — постовой службы. Силовики прошли в салон трамвая. Как оказалось, внутри был найден бесхозный рюкзак. Сейчас проверяют, что находится внутри, — говорит собеседник.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в полиции города. На момент публикации ответ не поступил.