В Екатеринбурге из-за подозрительного рюкзака остановили трамвайное движение

24 марта вечером в Екатеринбурге на проспекте Ленина остановили травмайное движение. Скопилась вереница машин. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал очевидец Егор.
Как говорит екатеринбуржец, трамваи стоят на протяжении 15 минут.
— На место приехали сотрудники патрульно — постовой службы. Силовики прошли в салон трамвая. Как оказалось, внутри был найден бесхозный рюкзак. Сейчас проверяют, что находится внутри, — говорит собеседник.
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в полиции города. На момент публикации ответ не поступил.