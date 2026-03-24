Володин призвал оставить женщинам право принимать решение об абортах

Решение об аборте должна принимать женщина самостоятельно. Об этом 24 марта заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
— Тема абортов очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине — ей принимать решение. Захочет она — посоветуется с близким человеком, с родителями — так, как она посчитает, — приводятся слова председателя на сайте Госдумы.
По мнению Володина, задача депутатов — создавать условия для решения в пользу ребенка.
— Иначе мы можем в наш мир, и без того со многими сложностями, привнести то, что можно было бы и не привносить: напряжение и беспокойство, — почеркнул спикер Госдумы.
Изображение создано при помощи ИИ.