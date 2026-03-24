Австриец побил мировой рекорд по числу засунутых в нос воздушных шаров

Австриец Малте Дюнсер побил мировой рекорд по количеству воздушных шаров, прошедшим через нос и вышедшим изо рта. Достижение зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.
Дюнсер решил принять участие в «Большом шоу мировых рекордов» в Мюнхене, где и смог продемонстрировать необычный навык. Причем умения австрийца нашли отклик в обществе — на его страницу в социальных сетях подписались около 90 тысяч человек.
Мужчина также рассказал, как пришел к такому неоднозначному успеху. По его словам, он уже экспериментировал с различными типами воздушных шаров, пока не остановился на самых продолговатых. Для лучшего скольжения он использует масло, передает Mash.
Ранее необычный и милый рекорд установил датчанин Филип Халлун. Музыкант написал для своего сына Уильяма композицию «I love you», в которой он выразил свои чувства словами «Я тебя люблю» на 521 языке. Такое количество языков было выбрано неслучайно: оно связано с датой рождения ребенка — 21 мая (05.21 в числовой форме).
Еще один необычный рекорд зафиксировали в Германии. Местный житель Йозеф Кардинал собрал коллекцию из 11 тысяч снежных шаров, благодаря которой попал в Книгу рекордов Гиннесса.