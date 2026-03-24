Австриец побил мировой рекорд по числу засунутых в нос воздушных шаров

Ранее необычный и милый рекорд установил датчанин Филип Халлун. Музыкант написал для своего сына Уильяма композицию «I love you», в которой он выразил свои чувства словами «Я тебя люблю» на 521 языке. Такое количество языков было выбрано неслучайно: оно связано с датой рождения ребенка — 21 мая (05.21 в числовой форме).