Семь собак в Китае сбежали от похитителей и вернулись домой, пройдя 17 км

Очевидцы заметили животных на трассе — они шли вместе, не бросая раненую немецкую овчарку. Впереди бежал корги, который постоянно оглядывался, будто проверяя, все ли рядом. Также в стае шли золотистые ретриверы, лабрадор и пекинесы. В итоге все семь собак вернулись к своим хозяевам из трёх семей. Видео их «побега» набрало сотни миллионов просмотров и вызвало обсуждение защиты животных.