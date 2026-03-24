Производитель измерительных приборов из Смоленщины оптимизирует работу

Завод «Теплоконтроль», занимающийся производством приборов для измерения давления, теплообменного, вентиляционного и холодильного оборудования в Смоленской области, оптимизирует работу при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Эксперты регионального центра компетенций помогут заводу оптимизировать производственные процессы, а также выявить и устранить потери.
«По итогам 2025 года Смоленский региональный центр компетенций, поднявшись сразу на 26 позиций вверх, занял 12-е место в национальном рейтинге субъектов РФ по реализации федерального проекта “Производительность труда”. Участие в проекте помогает предприятиям добиваться значимых результатов, создавая условия для устойчивого роста, а также развития реального сектора экономики», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Участниками федпроекта «Производительность труда» являются более 40 предприятий Смоленской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.