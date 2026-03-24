WSJ: Пентагон хочет направить три тысячи десантников для операций против Ирана

Минобороны США намерено развернуть около трех тысяч военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке для поддержки операций против Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.
Как отметило издание, официальные лица предупреждают, что решение о вводе наземных войск США непосредственно в Иран еще не принято. Однако отправка этой дивизии открывает перед главой Белого дома Дональдом Трампом несколько стратегических вариантов действий.
Как писал сайт KP.RU, 20 марта стало известно, что США наращивают присутствие своих военных на Ближнем Востоке. Пентагон начал ускорять переброску американских военнослужащих в связи с операцией против Ирана. По данным телеканала NBC, 2,2 тысяча морпехов будут направлены в ближневосточный регион из Сан-Диего с опережением графика.
При этом накануне республиканец заявил о приостановке всех военных ударов по Ирану на пять суток, поскольку с Тегераном якобы пошли «очень удачные переговоры». Однако в исламской республике ни капли не доверяют этому лицемеру.