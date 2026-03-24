Мингорисполком сказал, какие дома построят в новом районе Зеленый Бор

Власти Минска решили, какие дома будут построены в новом районе Зеленый Бор.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сказал, какие дома построят в новом районе Зеленый Бор. Подробности БелТА сообщила директор управления капитального строительства Мингорисполкома Анжела Бобарико.

Спикер уточнила, что в районе, который создается для нуждающихся и многодетных семей, планируется строительство 4 миллионов квадратных метров жилья. Причем дома крупного панельного домостроения будут использовать только электрическую энергию. Такое жилье уже есть в городе-спутнике Минска Смолевичах. А кроме Зеленого Бора оно появится и в Колодищах.

Анжела Бобарико заметила, что параллельно со строительством будут возведены и социальные объекты. На данный момент заключают договор, связанный с проектированием детского сада.

Ранее Минтруда Беларуси сказало о девяти выходных, переносе и рабочей субботе в апреле.