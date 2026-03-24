В Перми продолжается неделя скидок на абонементные билеты пригородных электричек

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтранс напомнил о неделе скидок на абонементные билеты в пригородных электричках. Скидка 20% действует с 18 по 28 марта.

Акцию объявила Пермская пригородная компания. В ее рамках можно получить скидки на абонементные билеты: «Ежедневно» на 5 дней и «Рабочего дня» на 10 дней. Билеты, оформленные в рамках акции, не подлежат возврату.

Абонементные билеты можно приобрести во всех билетных кассах и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В Пермской пригородной компании также сообщили об окончании курсирования специальных поездов выходного дня «Горнолыжный экспресс», в также изменении номеров и отправлений кольцевой электрички в Перми.