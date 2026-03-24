Как распознать мошенника в Telegram: специалист назвал очевидные критерии

Любые входящие сообщения в Telegram с предложением скачать программу, обновить систему через присланный файл или проверить себя в неком «списке блокировок» являются стопроцентной уловкой аферистов. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Герман Клименко.
Чтобы обезопасить свой аккаунт от взлома и спама, специалист посоветовал пользователям изменить настройки конфиденциальности. Он рекомендовал скрыть свой номер телефона в настройках мессенджера, чтобы он не отображался для незнакомцев. Кроме того, Клименко подчеркнул важность запрета на добавление в группы всем, кроме пользователей из списка контактов.
По мнению эксперта, такие простые действия значительно сужают «воронку» для спамеров и мошенников, лишая их возможности находить потенциальные жертвы.
Ранее специалисты уже фиксировали рост активности злоумышленников, которые теперь все чаще перебираются из традиционных сфер в мессенджеры. Аферисты осваивают новые схемы, взламывая аккаунты на маркетплейсах и отслеживая покупательскую активность граждан, чтобы затем похищать деньги под видом выгодных предложений.