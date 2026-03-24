На подлете к Воронежу сбили вражеский беспилотник

В период действия режима непосредственной угрозы атаки БПЛА сегодня днем, 24 марта, на подлете к Воронежу дежурными силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем канале в MAX.
— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — написал глава региона.
Напомним, сирены зазвучали в Воронеже в 14.30. Губернатор предупредил о том, что областной центр находится под угрозой непосредственного удара. Отменили режим спустя почти час — в 15.20.
На данный момент опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
