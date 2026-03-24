800 кг рыбных котлет непонятного происхождения нашли в Нижегородской области

Проверка показала, что предприятие «ЭКОПРОДУКТ НН» оформило документы на выпуск замороженных рыбных и кальмаровых котлет с явными несоответствиями. Так, для производства 312 килограммов тресковых котлет было указано всего 125 килограммов минтая, а для 500 килограммов кальмаровых — те же 125 килограммов сырья. В результате объем готовой продукции оказался примерно в полтора раза больше исходного сырья, что является недопустимым.