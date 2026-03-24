Боец MMA Дацик одним словом прокомментировал гибель сына на СВО

Российский боец ММА Вячеслав Дацик отреагировал на гибель своего сына Ярослава, погибшего на Запорожском направлении.
«Месть. Месть. Месть», — написал он в социальных сетях.
Ярослав Дацик, заключивший контракт с Министерством обороны в феврале 2024 года, проходил службу на специальной военной операции вместе с отцом в составе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Он погиб в результате атаки FPV-дрона. Ему был 21 год.
Ранее стало известно, что семья погибшего планирует расследовать его гибель.