Боец MMA Дацик одним словом прокомментировал гибель сына на СВО

Ярослав Дацик, заключивший контракт с Министерством обороны в феврале 2024 года, проходил службу на специальной военной операции вместе с отцом в составе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Он погиб в результате атаки FPV-дрона. Ему был 21 год.