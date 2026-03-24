Нидерланды предложили бойкотировать ЧМ по футболу из-за политики Трампа

Более 170 тысяч жителей Нидерландов согласились на петицию, которая призывает бойкотировать чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2026 года из-за политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает портал RTL Nieuws.
Петиция нашла широкий отклик и уже готовится к рассмотрению на уровне парламента страны. Запустил опрос журналист Теун ван де Кеукен вместе с рядом соавторов. Репортер считает, что в условиях текущей политической ситуации участие сборной его страны в ЧМ недопустимо.
До этого в Министерстве здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов заявили, что решать вопрос об участии национальной команды в мундиале будет Королевский футбольный союз страны (KNVB). Однако ван де Кеукен утверждает, что этот вопрос не должен решаться исключительно силами KNVB, говорится в материале.
12 марта иранская сборная по футболу заявила, что не будет принимать участие в чемпионате мира 2026 года. На этом фоне спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что РФ вместо Ирана могла бы выступить на чемпионате мира по футболу.