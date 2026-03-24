Нидерланды предложили бойкотировать ЧМ по футболу из-за политики Трампа

Более 170 тысяч жителей Нидерландов согласились на петицию, которая призывает бойкотировать чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2026 года из-за политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает портал RTL Nieuws.

Более 170 тысяч жителей Нидерландов согласились на петицию, которая призывает бойкотировать чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2026 года из-за политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает портал RTL Nieuws.

Петиция нашла широкий отклик и уже готовится к рассмотрению на уровне парламента страны. Запустил опрос журналист Теун ван де Кеукен вместе с рядом соавторов. Репортер считает, что в условиях текущей политической ситуации участие сборной его страны в ЧМ недопустимо.

До этого в Министерстве здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов заявили, что решать вопрос об участии национальной команды в мундиале будет Королевский футбольный союз страны (KNVB). Однако ван де Кеукен утверждает, что этот вопрос не должен решаться исключительно силами KNVB, говорится в материале.

12 марта иранская сборная по футболу заявила, что не будет принимать участие в чемпионате мира 2026 года. На этом фоне спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что РФ вместо Ирана могла бы выступить на чемпионате мира по футболу.

