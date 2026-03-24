Во Владивостоке создали Центр раннего физического развития детей

Центр раннего физического развития детей создали во Владивостоке при поддержке национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Об этом сообщили в Агентстве проектного управления Приморского края.
Первые занятия уже стартовали. Их проводят опытные тренеры «Школы будущих чемпионов Спорт-класс». Помимо системных тренировок планируются открытые уроки для родителей, спортивный фестиваль «Весна в кроссовках», квалификационные соревнования в мае и новогодний фестиваль «Зима в кроссовках» в декабре.
«Дети занимаются общей физической подготовкой с элементами гимнастики с большим интересом, им очень нравятся тренировки, которые проводятся в формате активных игр. Всего в этом году по программе “ОФП с элементами гимнастики” будут обучены 180 ребят. Все занятия проводятся бесплатно, набор желающих еще продолжается», — рассказала руководителя проекта Наталья Назаренко.
Помимо обучения в Центре раннего физического развития для детей будет организовано тестирование на современном аппаратно-программном комплексе в спорткомплексе «Олимпиец», что позволит определить их предрасположенность к определенным видам спорта, и далее на основе этих рекомендаций ребята будут записываться в спортивные секции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.