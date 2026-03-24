Умер Виталий Псарев, солист группы «Поющие гитары»

Умер Виталий Псарев, заслуженный артист РФ. Об этом сообщили в официальной группе «Петербург-концерта» во «ВКонтакте».
«Генеральный директор “Петербург-концерта” Екатерина Артюшкина и весь коллектив “Петербург-концерта” приносят искренние соболезнования родным и близким Виталия Вениаминовича Псарева и скорбят вместе с ними об этой невосполнимой утрате», — говорится в сообщении от организации.
На момент смерти Псареву был 74 год. Отмечается, что артист скончался из-за продолжительной болезни. Подробности гибели не сообщаются.
Нужно отметить, что Псарев известен как солист группы «Поющие гитары». Популярность этого музыкального коллектива в СССР была сравнима с известностью «ливерпульской четверки».
Молодой артист быстро стал звездой эстрады благодаря яркому таланту. Он проявил себя не только на сцене, но и в кино, запомнившись ролями Харона в «Орфее и Эвридике» и Ламме и Тиля в «Фламандской легенде».
