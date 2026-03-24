Белорусские адвокаты отменили плату за консультации для некоторых женщин. Об этом БелТА рассказал председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виталий Демидович.
По его словам, на протяжении всего 2026 года адвокаты будут проводить бесплатные консультации женщинам, которые воспитывают детей с инвалидностью, а также многодетным матерям. Демидович уточнил, что акция приурочена к Году белорусской женщины, который был объявлен президентом Беларуси Александром Лукашенко (подробнее мы писали здесь).
Бесплатные консультации проведут 8 и 15 мая, 2 июля, 17 сентября, 1, 14, 21 октября, а также 4 декабря.
