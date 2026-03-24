Польша вновь подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине

В Польше дежурные истребители ВВС и их союзников были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
«Польская и союзническая авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что помимо истребителей в воздух поднят вертолет ВВС Польши. Оперативное командование заявило, что «мобилизовало необходимые силы и ресурсы», которые имеются в распоряжении государства.
Напомним, Польша уже неоднократно делала таких действия из-за якобы действий России. В феврале 2026 года Варшава также поднимала в небо дежурные истребители. Тогда в Польше утверждали, что меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с так называемыми уязвимыми территориями.