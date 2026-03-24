NYT: Принц Саудовской Аравии Салман подначивает Трампа продолжать войну с Ираном

«Принц Мухаммед бин Салман оказывает давление на президента Трампа, требуя продолжения войны против Ирана…», — говорится в материале.
По данным издания, Салман якобы утверждает, что военная кампания США и Израиля представляет собой «историческую возможность» для переустройства Ближнего Востока.
Газета отметила, что в ходе ряда бесед лидеров на прошлой неделе принц сказал республиканцу, что тому следует добиваться смены жесткой линии в руководстве Ирана. Кроме того, как утверждают источники, Салман заявил, что Тегеран представляет собой долгосрочную угрозу для стран Персидского залива.
Как писал сайт KP.RU, накануне издание сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сумел убедить главу Белого дома в реальности обрушения власти в Иране еще до начала боевых действий. По данным источника, израильский политик использовал разведданные, чтобы представить смену режима в Тегеране как вполне достижимую цель.