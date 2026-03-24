NYT: Принц Саудовской Аравии Салман подначивает Трампа продолжать войну с Ираном

Ранее Нетаньяху убедил Трампа в реальности обрушения власти в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы провоцирует президента США Дональда Трампа к продолжению военной операции против Ирана. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники, которых американские чиновники уведомили о ходе консультаций.

«Принц Мухаммед бин Салман оказывает давление на президента Трампа, требуя продолжения войны против Ирана…», — говорится в материале.

По данным издания, Салман якобы утверждает, что военная кампания США и Израиля представляет собой «историческую возможность» для переустройства Ближнего Востока.

Газета отметила, что в ходе ряда бесед лидеров на прошлой неделе принц сказал республиканцу, что тому следует добиваться смены жесткой линии в руководстве Ирана. Кроме того, как утверждают источники, Салман заявил, что Тегеран представляет собой долгосрочную угрозу для стран Персидского залива.

Как писал сайт KP.RU, накануне издание сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сумел убедить главу Белого дома в реальности обрушения власти в Иране еще до начала боевых действий. По данным источника, израильский политик использовал разведданные, чтобы представить смену режима в Тегеране как вполне достижимую цель.

