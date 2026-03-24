Лисы стали все чаще выходить к людям: зоолог объяснил, чем они опасны

Жители столичного региона все чаще встречают лис прямо в жилых дворах и у дорог. Хищники привыкают к свалкам и человеческой пище, поэтому теряют страх и подходят близко к людям. Об этом и об опасности такого соседства интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал зоолог Филипп Тумасьян.
Специалист объяснил, что лисы по природе очень любопытны и легко осваивают города. Их привлекают мусорные баки и легкодоступная еда. Зоолог отметил, что животные не глупы: поколение за поколением они учатся пользоваться ресурсами человека, а выросшие рядом с людьми лисята почти не испытывают страха.
Тумасьян подчеркнул, что, несмотря на внешнюю безобидность, лиса остается диким зверем и может быть переносчиком опасных болезней. Эксперт предостерег от подкармливания: это провоцирует близкий контакт, повышая риск укусов и инфекций. При встрече специалист советует сохранять спокойствие, не пытаться сделать селфи или угостить животное, а просто спокойно пройти мимо.
Также за два года в Тюменской области выросло количество диких лис. В 2025 году их популяция достигла цифры в 32 тысячи, а всего два года назад их было почти в три раза меньше.