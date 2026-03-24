Правительство РФ расширило список авто, допущенных к работе в такси

В перечень локализованных автомобилей для закупки в такси включили еще четыре модели, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно документу, в перечень автомобилей, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси, включены модели Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, Tenet T7, выпускающиеся на производственных мощностях в России.
Напомним, 18 декабря 2025 года Госдума утвердила закон, позволяющий самозанятым таксистам получать разрешение на работу в регионе, где у них отсутствует постоянная регистрация.