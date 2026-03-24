Губернатор занимается решением «буксующих» вопросов: в Заксобрании области — об итогах встречи Беспрозванных с Путиным

«Алексей Сергеевич Беспрозванных настойчиво и целенаправленно занимается решением “буксующих” калининградских вопросов. В ходе встречи президент поддержал предложение главы региона в части субсидий на авиаперевозки и на морские перевозки грузов. Не все моменты с этими субсидиями в настоящий момент отрегулированы, и Владимир Владимирович согласился с губернатором в том, что необходимо улучшить эти механизмы, чтобы субсидия выделялась Калининградской области без сбоев, чтобы грузы ритмично могли передвигаться между Калининградской областью и удалёнными территориями Российской Федерации», — заявил Никулин.