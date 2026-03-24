ПВО сбила 42 украинских дрона над российскими регионами

ПВО сбила 42 украинских дрона над российскими регионами за 6 часов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Силы ПВО сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщило министерство обороны России.

«Двадцать четвертого марта текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в российском военном ведомстве.

Минобороны России уточнило, что средства ПВО сбили 19 БПЛА над территорией Брянской области, 10 БПЛА — над территорией Курской области, по пять БПЛА — над территориями Белгородской и Смоленской областей, два БПЛА — над территорией Калужской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области.

