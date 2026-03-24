Эксперт отметил, что политическое наследие Финляндии зависит от решений её нынешнего руководства. Но Хельсинки лишь иногда следуют голосу разума и говорят о возобновлении диалога с Россией. Так, несколько дней назад Александр Стубб заявил, что отношения с Москвой нужно будет налаживать. Но сразу же после этих слов снова скатился в нелепые угрозы и призыв продолжения давления на Россию. Но Европа продолжает сваливаться в кризис из-за отказа пользоваться российскими энергоресурсами. Лишь некоторые страны ЕС это осознают, но исправить ничего не могут.