Семинар по реабилитации детей с нарушением слуха прошёл в Нижнем Новгороде

Двухдневный семинар «Семья — основа реабилитации ребенка. Современные аспекты реабилитации детей с нарушением слуха» состоялся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
Мероприятие состоялось в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» при участии регионального отделения партии «Единая Россия», АНО «Я слышу мир!» и специалистов ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России.
Семинар объединил врачей, сурдопедагогов, представителей общественных организаций и родителей. В центре внимания — современные подходы к диагностике, лечению и реабилитации детей с нарушением слуха, а также роль семьи в этом процессе.
В первый день в Штабе общественной поддержки «Единой России» участники обсудили ключевые этапы сопровождения ребенка, обменялись практиками и провели круглый стол.
«Реабилитация ребенка с нарушением слуха невозможна без активного участия семьи. Наша задача — не только дать медицинскую помощь, но и выстроить систему поддержки, в которой родители становятся полноценными участниками этого процесса», — подчеркнула региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Ирина Гончарова.
В рамках семинара были представлены современные методы аудиологической диагностики, подходы к слухоречевой реабилитации, а также опыт работы региональной службы сурдологической помощи. Отдельное внимание уделили вопросам кохлеарной имплантации и последующего сопровождения детей.
Генеральный директор АНО «Я слышу мир!» Елена Попова отметила значимость межведомственного взаимодействия: «Когда объединяются врачи, педагоги и общественные организации, мы получаем результат, который действительно меняет качество жизни детей. Важно сопровождать семью на каждом этапе — от постановки диагноза до полной социальной адаптации ребенка».
По итогам встречи участники договорились о дальнейшем развитии сотрудничества, расширении практики подобных обучающих мероприятий и усилении поддержки семей, воспитывающих детей с нарушением слуха.
Второй день был посвящен практической работе: мастер-классам, консультациям и встречам с медиками и родителями.
«Ребёнок, получивший возможность слышать, не может проходить реабилитацию отдельно от близких. Именно семья становится главной средой для его восстановления и развития. И наша задача — объединить все этапы, которые проходит ребёнок, создать вокруг него единую экосистему, где в связке работают представители здравоохранения, социальной политики и образования. Мы даем родителям и специалистам инструмент, который позволит интегрировать ребенка в социальную среду», — отметила генеральный директор АНО «Я слышу мир!», член общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Попова.
На мастер-классе учитель-дефектолог, сурдопедагог Ольга Зонтова обсудила с медиками инновационные разработки по реабилитации детей с нарушением слуха.
«Для наших региональных специалистов такое общение с коллегами высокого уровня — это и методическая помощь, и возможность показать свои наработки, получить обратную связь. Это повышает профессиональный статус и уверенность в своей работе», — поделилась главный врач детской областной больницы Светлана Белозерова.
Родителям рассказали о методиках социализации детей и проектах, которые помогают интегрировать ребенка в среду его сверстников. Каждый ребенок получил индивидуальную консультацию и рекомендации по проведению операций от врача-сурдолога Сергея Левина.
«Очень рады, что смогли проконсультироваться с такими специалистами, не тратя время и силы на дальнюю дорогу. Для нас сейчас главное — понять, подходит ли нашему ребёнку имплантация и как остановить ухудшение слуха. Мы получили не только ответы на эти вопросы, но и ценные советы по дальнейшему развитию ребёнка. Надеюсь, я смогу донести это экспертное мнение до учителей, чтобы они знали, как правильно общаться и работать с моим сыном», — поделилась участница семинара Марина Пликова.
Напомним, укрепление института семьи — одно из важнейших направлений реализации Народной программы «Единой России». Партийный проект «Крепкая семья» ориентирован на поддержку материнства и детства, в том числе на социальную помощь детям с особенностями здоровья.