СМИ: Российским войскам осталось 14 километров до Запорожья

Вооруженным силам (ВС) России осталось преодолеть порядка 14 километров для того, чтобы добраться до Запорожья — административного центра Запорожской области, который остается под контролем армии Украины. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила Lenta.ru со ссылкой на украинские СМИ.

— Российские войска начали весенне-летнее наступление на фронте, — говорится в материале.

Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Незадолго до этого стало известно, что российские войска заняли населенный пункт Песчаное в Харьковской области. В тот же день российские военнослужащие нанесли удар возмездия по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и военным аэродромам.

23 марта представители Минобороны сообщили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиабомб и 526 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа.

22 марта российская армия взяла под контроль населенный пункт Потаповка в Сумской области, а также нанесла удары по объектам украинского топливно-энергетического комплекса.