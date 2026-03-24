СМИ: Российским войскам осталось 14 километров до Запорожья

Вооруженным силам (ВС) России осталось преодолеть порядка 14 километров для того, чтобы добраться до Запорожья — административного центра Запорожской области, который остается под контролем армии Украины. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила Lenta.ru со ссылкой на украинские СМИ.